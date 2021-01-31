تقرير يكشف أسرار جديدة حول احتضان أردوغان للجماعات الإرهابية بتركيا
الأحد 31/يناير/2021 - 07:00 م
وأضاف التقرير،
أن هذه الوثائق من المخابرات العسكرية التركية، وتحديدًا من ملفات المحكمة
الجنائية العليا (23) بأنقرة، كشفت عن أن نظام أردوغان يدعم "داعش"
بالسلاح من أجل السيطرة على سوريا والعراق مقابل إمداد التنظيم لأنقرة بالنفط الذي
تستولى عليه في هذه البلاد.
وأوضح التقرير،
أن الوثائق ذكرت أن "أردوغان"
عمد إلى تفجير عدد من مستودعات الأسلحة لإخفاء هذه الحقيقة، وتوزعت الأسلحة
الموجودة بها ما بين المدينتين التركيتين أفيون، وأورفة، وبعض الأراضي الخاضعة
للسيطرة التركية شمال قبرص