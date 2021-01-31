جدو: رحلتنا لمونديال الأندية 2012 كانت صعبة.. وبركات سخنى على البدري

تحدث محمد ناجي جدو نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كواليس المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها النادي الأحمر عام 2012 على حساب الترجي التونسي وتأهله لنهائيات كأس العالم للأندية.

وقال جدو :"كان وقت صعب للغاية في تاريخ النادي الأهلي عام 2012 بعد حادثة بورسعيد المشؤومة، والوقت كان صعب للغاية وكنا نلعب في إفريقيا فقط ولا نخوض أي مباراة في الدوري المحلي".





تعادلنا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 وتعادلنا هنا في برج العرب، وتعاهدنا على الفوز عندما ذهبنا إلى تونس وتقديم أقصى ما لدينا من أجل شهداء بورسعيد وكنا نسميه بطولة الشهداء".

وأضاف :"في المباراة النهائية لعبنا أفضل مباراة في تاريخ الأهلي خارج ملعبه أمام الترجي التونسي،واللاعبون كانوا في قمة المستوى والتركيز كان عاليا وكان هناك روح من اللاعبين لم يكن موجودا قبل ذلك".

وتابع :"هذه هي روح النادي الأهلي، التي تظهر في الأوقات الصعبة عندما نخوض مباراة ويتواجد على مقاعد البدلاء محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب وهم وحوش إفريقيا، وتكون قادر على فوز الترجي التونس في ملعبه وهو ما يؤكد بأن الفريق كان قلبه على يده مثلما فعل الشهداء".

وزاد :"دخلنا المباراة وكانت صعبة وكان الترجي التونسي واثقا من الصعود لكأس العالم للأندية وكان هناك "لافتة" كبيرة لجماهير الترجي، ودخلنا المباراة وكنا مسيطرين من البداية وحتى النهاية حتى جاءت الكرة الطويلة إلى سيد حمدي الذي ببذل فيها مجهود جبار لم يكن متوقعا وراغ وليد الهشري ومرردها بدقة والحمد لله نجحت في وضعها داخل الشباك في الزاوية العكسية".

وواصل :"بعد الفوز بالبطولة ذهبنا إلى اليابان وحققت حلم من أحلام حياتي وكانت بطولة خاصة بالنسبة لي لأنها لروح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل النادي الأهلي".

وتابع :"كأس العالم للأندية يتواجد به أبطال القارات وكان هناك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب وكنا أصدقاء للغاية، وتتواجد الروح بينا وكنا بمثابة الأخوات، وكانت بمنية على الحب والاحترام ونشجع بعضنا البعض".

وواصل :"أول مباراة في كأس العالم للأندية في اليابان 2012 كانت أمام فريق هيروشيما بطل اليابان وفزنا بهدفين مقابل هدف، وسجل سيد حمدي وأبو تريكة ثنائية الفريق الأحمر".

وتابع :"خسرنا بعد ذلك في المباراة الثانية بهدف دون رد وكنا نأمل في الصعود للنهائي ولكن لم يحالفنا التوفيق في هذه المباراة".

وأشار :"في المباراة الأخيرة جلست على مقاعد البدلاء وكنت بجوار محمد بركات وسألني كيف أجلس على مقاعد البدلاء وبعد المباراة سألت كابتن حسام البدري الذي قرر خصم مبلغ مالي مني".