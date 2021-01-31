ليدز يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 31/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
حقق نادي ليدز يونايتد، الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة  1-3اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاءت تلك الخسارة لتحرم ليستر من الانقضاض على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد.

في المقابل، ارتفع رصيد ليدز يونايتد، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي، والثاني توالياً، إلى 29 نقطة في المركز 12.

وبادر ليستر بالتسجيل عبر لاعبه هارفي بارنيس في الدقيقة 13، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، بعدما تعادل ستيوارت دالاس سريعاً لليدز في الدقيقة 15.

وأضاف باتريك بامفورد الهدف الثاني لليدز في الدقيقة 70، قبل أن يقضي جاك هاريسون على آمال فريق المدرب برندان رودجرز في التعادل، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84، ليعجز ليستر عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً في البطولة، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه إيفرتون في المرحلة الماضية.

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