رسمياً .. إنبي يوافق على انتقال أسامة جلال إلى بيراميدز

الأحد 31/يناير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المحاسب مصطفى الأمير على انتقال أسامه جلال مدافع الفربق لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وكان بيراميدز قد تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي إنبي للحصول على خدمات أسامة جلال ووافق حلمي طولان المدير الفني لانبي على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.


وكان الزمالك يسعى لضم اللاعب في الفترة الحالية، لكن نادي بيراميدز نجح في ضم اللاعب لصفوفه لتدعيم خط دفاعه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز انبي

أخبار تهمك

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن

منذ 17 دقيقة

أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

سر غياب ماني عن ليفربول ضد وست هام

منذ ساعة و 16 دقيقة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ ساعة و نصف

تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة على شهادات "الاستثمار القومي"

منذ نصف ساعة

رسمياً .. إنبي يوافق على انتقال أسامة جلال إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى الإسماعيلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم نجم إنبي

مدافع بيراميدز ينتقل إلى أسوان لموسمين

الأهلي يسعي لتدعيم خط الدفاع بفرمان من فايلر

إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

خاص.. اتجاه في إنبي لعدم ضم حارس مرمى الأهلي

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

06:30 م

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

06:08 م

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

05:58 م

البنك الأهلي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة على شهادات "الاستثمار القومي"

07:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع