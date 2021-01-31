رسمياً .. إنبي يوافق على انتقال أسامة جلال إلى بيراميدز
الأحد 31/يناير/2021 - 06:56 م
علي نبوي
وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المحاسب مصطفى الأمير على انتقال أسامه جلال مدافع الفربق لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان بيراميدز قد تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي إنبي للحصول على خدمات أسامة جلال ووافق حلمي طولان المدير الفني لانبي على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.
وكان الزمالك يسعى لضم اللاعب في الفترة الحالية، لكن نادي بيراميدز نجح في ضم اللاعب لصفوفه لتدعيم خط دفاعه.
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