رسمياً .. إنبي يوافق على انتقال أسامة جلال إلى بيراميدز

وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المحاسب مصطفى الأمير على انتقال أسامه جلال مدافع الفربق لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.









وكان بيراميدز قد تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي إنبي للحصول على خدمات أسامة جلال ووافق حلمي طولان المدير الفني لانبي على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.









وكان الزمالك يسعى لضم اللاعب في الفترة الحالية، لكن نادي بيراميدز نجح في ضم اللاعب لصفوفه لتدعيم خط دفاعه.



