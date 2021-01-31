مانشستر سيتي المتصدر.. تعرف على الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 31/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
تلعب اليوم الأحد 31 يناير أخر أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 44 نقاط
2- مانشستر يونايتد 41 نقاط
3- ليستر سيتي 39 نقاط
4- ليفربول 37 نقطة
5- وست هام 35 نقاط
6- توتنهام 33 نقطة
7- إيفرتون 33 نقاط
8- تشيلسي 33 نقطة 
9- أستون فيلا 32 نقطة
10- آرسنال 31 نقطة
11- ساوثهامبتون 29 نقطة
12- ليدز يونايتد 29 نقطة
13- كريستال بالاس 26 نقطة
14- وولفرهامبتون 23 نقطة
15- بيرنلي 22 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
17- برايتون ألبيون 18 نقطة
18- فولهام 14 نقطة
19- وست برومتش ألبيون 12 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط

أخبار تهمك

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو فى الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ماذا قدم سيف الدين الجزيري لتعويض مصطفى محمد في هجوم الزمالك ؟

منذ ساعة الا ربع

"المالية" تزف بشري سارة حول موعد تقديم الإقرارات الضريبة للمرتبات

منذ ساعة و 7 دقيقة

شرط باريس الوحيد لضم ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

منذ ساعتين

أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

04:01 م

تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك

04:58 م

أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

05:30 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع