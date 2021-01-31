محمد على رزق لـ "الفجر الفني" أقدم شخصية "مراد" وهذا سبب مشاركتي بفيلم "في عز الظهر"

الأحد 31/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يشارك الفنان محمد على رزق، في بطولة فيلم "في عز الظهر" للنجم العالمي مينا مسعود، والمقر بدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

وقال محمد على رزق في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه سعيد بالمشاركة في فيلم عالمي مثل "في عز الظهر" وبجانب نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

وأضاف "رزق" بأنه يقدم شخصية جديدة ولم يقدمها من قبل في أعمال فنية حيث تدعي "مراد"، وأتمنى أنا تنال الشخصية إعجاب الجمهور والمشاهدين.

وأشار محمد على رزق، بان الهدف من فيلم "في عز الظهر" اعطائه دفعة كبيرة للسينما المصرية من تطور وأن ينظر العالم لها من منظور جديد ومختلف.

ولفتت "رزق" الانتباه الى انه يستعد لـ شخصية "مراد" من خلال عقد جلسات عمل من المخرج والمؤلف للوقف على تفاصيل الشخصية من الاستايل وطريقة الكلام، والتفكير سويا.

وأسترسل محمد على رزق حديثه بان سبب موافقه على الدور هو وجود نجم عالمي مثل مينا مسعود، بالإضافة إلى أن المؤلف كريم سرور كتب فيلم مميز، ومشاركتي في هذا العمل ستكون شئ مهم بالسبة لى.

فيلم "في عز الظهر" بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمود حجازي ومحمد عز ومحمد على رزق وميرنا نور الدين ومن تأليف كريم سرور واخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول رئيس عصابة دولية ويجسده مينا مسعود، وترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع ميرنا نور الدين.




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