فوز شانتال ولاما بلقب السليمانية الدولية للتنس بحضور الشافعى

توجت لاعبة سلوفاكيا شانتال سكاملوفا والتشيلى جونزالو لاما بلقب الاسبوع الاخير من بطولة السليمانية الدولية للتنس رجال وسيدات التى اقيمت بملاعب نادى السليمانية الرياضى على مدار شهر كامل .





واستطاعت شانتال التفوق فى المباراة النهائية على الاميريكية انستاسيا نفيدوفا بينما تغلب التشيلى لاما على نظيره الامريكى نيكولاس مورينو ايضا ليحصل ابناء العم سام على لقب الوصيف فى الاسبوع الاخير رجال وسيدات.





وحرص رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى على حضور مباراتى النهائي وبرفقته نائب رئيس الاتحاد المهندس وليد سامى واستقبلهما كل من رئيس نادى السليمانية الرياضى لمياء عامر ومدير النادى والبطولة رامى شحاته.

وعقب انتهاء المنافسات قام الشافعى ولمياء ووليد ورامى بتوزيع الجوائز غل على الفائزين والفائزات.





ووجه رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى الشكر الى نادى السليمانية الرياضى لحرص النادى على مواصلة استضافة البطولات الدولية فى هذا التوقيت وإتاحة الفرصة للاعبين المصريين الحصول على خبرات من خلال الاحتكاك بمدارس مختلفة فى اللعبة وفى ظل توقف معظم البطولات بالخارج.





كما اثنى المهندس وليد سامى على التنظيم المميز للبطولات الدولية فى السليمانية وتطور الاداء من بطولة إلى اخرى وهو ما يقدم صورة إيجابية عن مصر ككل.





ومن جانبها اشادت لمياء عامر بالجهود الهائلة التى يقوم اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى من أجل تحقيق المزيد من التطوير لكافة عناصر اللعبة فى مصر.





وقال رامى شحاته ان البطولة حققت اهدافها المرجوة والتى فى مقدمتها توفير فرص احتكاك للاعبينا والترويج للسياحة عامة والسياحة الرياضية خاصة.