وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي

الأحد 31/يناير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي "موسى فقيه"، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها حاليًا إلى القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك، بما في ذلك القمة الأفريقية المقبلة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير 2021، والانتخابات القيادية التي ستُعقد على هامش القمة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لحرص "موسى فقيه" على زيارتها قبل أيام قليلة من انعقاد القمة الأفريقية، مما يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع مصر برئيس المفوضية، كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مفوضية الاتحاد بقيادة "فقيه" على صعيد تحقيق التكامل القاري والاندماج الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مقدمًا التهنئة لرئيس المفوضية على إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية بداية من مطلع هذا العام، والتي توليها مصر أهمية كبرى لا سيما وأنه قد تم تدشين المنطقة تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية حرص كذلك على إبراز الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة السيد رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي والدور المصري في إدارة ملفات الاتحاد، فضلًا عن الاهتمام الذي توليه مصر لملف إعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي يتولى السيد رئيس الجمهورية ريادته على المستوى القاري، حيث سلط الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية الهادفة إلى تثبيت هذا الملف في تعاطي الاتحاد الأفريقي مع مختلف الصراعات والأزمات التي تمر بها القارة، منوهًا بالدور الهام الذي يضطلع به مركز القاهرة لحفظ السلام وتسوية النزاعات في هذا الصدد.

وذكر السفير أحمد حافظ أن "شكري" و"فقيه" تبادلا وجهات النظر فيما يخص عدد من القضايا والملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والقارية، ولا سيما النزاعات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية، وضرورة توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ الحلول الأفريقية للمُشكلات الأفريقية وتطبيق أجندة "إسكات البنادق" في القارة. وتناولا التحديات التي تواجه الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها جهود الإصلاح المؤسسي الجارية في الاتحاد الأفريقي والرامية إلى تعزيز الانضباط المالي والاداري بالمفوضية على نحو يرفع من كفاءة منظومة العمل داخل الاتحاد.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات ملف سد النهضة، حيث قام الوزير شكري باستعراض الموقف المصري في هذا الصدد مؤكدًا استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مُماثل من الجانب الإثيوبي، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية. بالإضافة إلى ذلك، شهد اللقاء تشاورًا حول الأوضاع في منطقة الساحل، والصومال، وكذا القرن الأفريقي والذي أكد الجانبان على أهمية تحقيق الاستقرار فيه.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى قيام "موسى فقيه" بتوجيه الشكر لمصر لما قدمته للاتحاد الأفريقي ودول القارة من مساعدات طبية في إطار مكافحة فيروس "كورونا"، خاصةً في ضوء الخبرة والتطور المصري في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

"المالية" تزف بشري سارة حول موعد تقديم الإقرارات الضريبة للمرتبات

منذ ساعة و 9 دقيقة

شرط باريس الوحيد لضم ميسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ماذا قدم سيف الدين الجزيري لتعويض مصطفى محمد في هجوم الزمالك ؟

منذ أقل من ساعة

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ 33 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ حوالي 5 ساعات

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو فى الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

04:01 م

تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك

04:58 م

أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

05:30 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع