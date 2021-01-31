الإمارات تفرض عقوبات مالية على 11 بنك

الأحد 31/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء و مجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام.. كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

و سيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها.. كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية، وفقا للقانون، في حالات عدم الامتثال.

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مصرف الامارات المركزي غسيل الاموال تمويل الارهاب البنوك الاماراتية

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