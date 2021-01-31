الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء بإيبارشية المنيا

Advertisements

زار اليوم الأحد، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس بإيبارشية المنيا.



كان في استقبال نيافته الأب يوحنا صموئيل، راعي الكنيسة، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية. وختم نيافته الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

