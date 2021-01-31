تشيلسي يفوز على بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الأحد 31/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
حقق نادي تشيلسي الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقع على هدفي اللقاء، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (ق40)، وماركوس ألونسو (ق84).


وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 33 نقطة، صعد بها إلى المركز الـ7، خلف توتنهام الذي يمتلك نفس العدد من النقاط، بانتظار نتيجة مباراته أمام برايتون الليلة ضمن منافسات نفس الجولة.


وفي المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز 16.


ويحتل مانشستر سيتي ترتيب "البريميير ليغ" برصيد 44 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.

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