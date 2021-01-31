راعي كنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية عن عودة الصلاة: "الدخول بالحجز" (فيديو)

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قال الأب أنطونيوس صادق، راعي كنيسة الأنبا أثناسيوس في الإسكندرية، إن أزمة كورونا تسببت في غلق الكنيسة لفترة، ولم يكن بالكنيسة اجتماعات أو مدارس أحد، والقداس يكون يوم الاحد فقط بأب كاهن مع 2-3 شمامسة.



وأضاف "صادق"، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه اعتبارًا من اليوم تم فتح الكنائس، وعودة المصلين إلى الكنائس، لافتًا إلى أنه تم ترتيب دخول الكنيسة بالحجز، وهناك قدسين اليوم من 6-8، ومن 8-10، وسيكون هناك قداس يومي من 8-10 باستثناء الجمعة والأحد يكون بهما قداسين.



وناشد راعي كنيسة الأنبا أثناسيوس في الإسكندرية، من يشعر بارتفاع في درجة حرارته بعدم التوجه للكنيسة والبقاء في المنزل لعدة أيام حتى يتماثل للشفاء، منوهًا بأن هناك تعقيم بشكل يومي وبين كل قداس وأخر للكنيسة بالكامل.



وشهدت كنائس الإسكندرية، اليوم الأحد، حضور عدد من المصلين لأول قداس، بعد غلق دام 55 يوما نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط تعليمات مشددة وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الحضور.



وفتحت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أبوابها من جديد لاستقبال الحضور في القداسات، وسط إجراءات احترازية صارمة، وتباعد اجتماعي لمجابهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة الحضور.