بعد إلقاء بيان الوزارة.. ننشر أبرز تصريحات وزير النقل أمام البرلمان

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واصل مجلس النواب، اليوم الأحد سلسلة انعقاد جلساته للاسبوع الثالث على التوالي، والاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



وفي هذا السياق نستعرض أبرز تصريحات وزير النقل عقب إلقاء بيان الوزارة:



• الوزارة تقوم بخطة متكاملة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات



• ‏إنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل وربط المناطق الحضرية بالمناطق الإنتاجية.



• نعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقل واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.



• مصر قفزت 90 مركزًا في التنافسية العالمية.



• خصصت يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلس النواب لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها.



• نعمل على تطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين، خاصة محدودي الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



• تولي القيادة السياسة اهتمام بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



• نستهدف ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري، وهناك طريق بري يربط بين مصر و9 دول إفريقية منها السودان.



• نستخدم أحدث النظم التي يتم الاستعانة بها في السكك الحديد لتحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية.



• تعظيم دور الشركات الوطنية فى المشروعات القومية، وإدخال عدد منها فى مجال حفر الأنفاق.



• عندما بدأنا مشروع قناه السويس الجديدة، كان سعر حفر المتر فى السوق 14 جنيه، ولكن الشركات الوطنية تعاقدت عليه بـ 7 جنيه فقط.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

