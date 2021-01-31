مناقشة دكتوراه "برنامج لتنمية التحصيل الدراسي والتفاعل الاجتماعي للأطفال ذوي صعوبات التعلم"

الأحد 31/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
ريهام على

ناقشت كلية التربية قسم التربية الخاصة بجامعة عين شمس رسالة الدكتوراة بعنوان برنامج لتنمية الكفايات الشخصية والمهنية لمعلمي غرفة المصادر وأثره في تحسين التحصيل الدراسي والتفاعل الاجتماعي للأطفال ذوي صعوبات التعلم مقدمة من الباحث ياسر إبراهيم محمد السيد وقد تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور عبد العزيز الشخص "أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس العميد الأسبق لكلية التربية، جامعة عين شمس والدكتور عبد الرحمن سليمان أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس والدكتورة نهى الزيات أستاذ علم نفس الطفل كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.

تناولت الرسالة حسبما أكد الباحث موضوع يهتم بتنمية الكفايات لمعلمي غرف المصادر فى مدارس الدمج، حيث تُعد فلسفة الدمج إحدى الفلسفات المعاصرة في تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسعى إلى تربيتهم في بيئة أقل تقييدًا من أجل إعدادهم للحياة العادية، ولا شك أن هذه الفلسفة تحقق عددًا من الأهداف المهمة في مختلف النواحي الأخلاقية، والتربوية، والاجتماعية، والمهنية، والاقتصادية، كما أنها تتفق مع الهدف العام للتعليم الذي يرى ضرورة إتاحة الفرصة لكل طفل للتعلم والنمو إلى أقصى درجة تسمح بها إمكاناته وقدراته.

وأشار الباحث ياسر جمعة أن دمج الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام يعد من الأمور التى شهدت جدلًا موسعًا، والتى نالت اهتماماُ كبيرًا من قبل وزارة التربية والتعليم، والتربويين، والمختصين، وصانعى القرار، إلا أن تطبيق عملية الدمج الشامل في أرض الواقع كأساس لدمجهم الشامل في المجتمع فيما بعد ليست بالأمر الهين، حيث تصادفها مشكلات وصعوبات عدة من شأنها أن تحول دون تحقيق الهدف الأساسى منها، ولذلك يجب أن نعمل على تحديد شروط ومتطلبات الدمج الشامل، ونعمل على تفعيله عن طريق آليات محددة حتى يمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة منه.

موضحًا الباحث أن برنامج غرفة المصادر يعد من أكثر البدائل التربوية المقدمة لذوى صعوبات التعلم شيوعًا فى نظم التعليم العالمية والعربية على حد سواء، والذي يمكن اعتباره نظام تربوى يحتوى على برامج متخصصة تكفل تربية وتعليم التلميذ بشكل فردي يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته، فى الوقت الذى يسمح للتلميذ أن يتعلم فى الصف العادي لا المعلومات والمهارات الأكاديمية فحسب بل التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الأقران اللذين يعتبران عنصرين من أهم عناصر مقومات الحياة الاجتماعية السليمة، وقد إجتاز الباحث درجة الدكتوراة بتقدير (ممتاز) مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات.

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