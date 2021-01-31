تحويلات مرورية جديدة بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل بالهرم

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن انتهاء التحويلات السابقة واستحداث تحويلات مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بمنطقة العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق.



وقالت الإدارة انه على القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي في اتجاه وصلة المريوطية تم تحويله إلى الاتجاه الأخر القادم من وصلة المريوطية اتجاه طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي 5 حارات مرورية يتم تسيير الحركة المرورية في القادم من وصلة المريوطية اتجاه طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي في عدد 3 حارات مرورية والقادم من طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي اتجاه وصلة المريوطية في عدد 2 حارة مرورية، بمنطقة العقار السابق الاشاره اليه المسافة 500 متر ثم العودة عقب تجاوز منطقة العقار.

