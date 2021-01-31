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جولة ميدانية لرئيس مركز ابشواي بقرى ابوكساه وابو شنب

وإزدواج طريق ابوكساه ابشواي السياحي بالاضاءة ودهان أعمدة الإنارة وتجميل مداخل القرى بالاشجار (ابوكساه - ابو شنب - الخالدية)

رئيس مدينة ابشواى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وانهاء ٤ أعمال بقرية طبهار





تفقد الاستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، قرى ابوكساه وأبو شنب لمتابعة سير العمل للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التى قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، أنه تم خلال الجولة تفقد أعمال تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بطريق ابوكساه السياحي، وتم التوجيه بمتابعة الإنارة العامة بكافة طرق وشوارع المركز للتأكد من عدم وجود أعطال او كشافات غير مضيئة

كما تم إصلاح وصيانة سلوك الكهرباء وكذلك دهان أعمدة الإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي

بالإضافة لتجميل مداخل القرى على الطريق السياحى وزراعة الأشجار بقري ( ابوكساه - الخالدية - أبو شنب).



كما تابع سيادته أعمال تمهيد وتسوية الشارع الرئيسي بأبو شنب بعد إنتهاء أعمال رفع الطبقة القديمة وإزالة العوائق والبروزات المخالفة ونقل أعمدة الإنارة الي جانبي الطريق توسعة للطريق أثناء أعمال الرصف والتي ستبداء خلال أيام، بحضور كل من الأستاذة شاهيناز رجب، رئيسة الوحدة والأستاذ خليفة روبي رئيس قسم الاشغالات.



وفى نطاق الوحدة المحلية بقرية طبهار

فقد تم إنهاء عدد ٤ عمليات ضمن أعمال الخطة الإستثمارية بطبهار وهذه الأعمال هي

_ حوائط خرسانية بطول ٣٤ متر ببحر ابو الحد بجوار الوحدة المحلية

_ حوائط خرسانية بطول ٩ متر مقسم محمود فرج بحر طبهار الواطي

_ حوائط خرسانية بطول ٣٠ متر ببحر ابو الحد من النادي الي المقيم

ـ تغطية مشقة خاصة داخل الكتلة السكنية بفتحة القطايطة بطول ٢٢ متر



وذلك تحت إشراف المهندسة شيماء ابو الغيط مديرة المشروعات والأستاذ أحمد عبد الونيس رئيس الوحدة.

