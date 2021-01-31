ماذا قدم سيف الدين الجزيري لتعويض مصطفى محمد في هجوم الزمالك ؟

الأحد 31/يناير/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الحصول على خدمات التونسي سيف الدين الجزيري من أجل تولي قيادة هجوم القلعة البيضاء بعد رحيل مصطفى محمد لنادي جالطة سراي التركي.

لمع نجم سيف الدين الجزيري مع فريق نادي الافريقي التونسي قبل عشرة سنوات قبل أن ينتقل إلى منه إلى نادي حمام الأنف عام 2014 وسجل معه هدف واحد ليعود إل الافريقي ويحقق لقب الدوري التونسي موسم 2014-2015 ويسجل خمسة أهداف قبل أن يرحل لنادي اتحاد بن قردان عام 2017 لكن التجربة لم تدم سوى ستة أشهر.

إنضم الجزيري للدوري المصري عبر بوابة فريق نادي طنطنا ونجح في أن يسجل سبعة أهداف موسم 2017-2018 قبل أن يفسخ التعاقد مع أبناء السيد البدوي وينضم لملعب قابس التونسي بعد هبوط فريق نادي طنطا وعاد مجدداً عبر بوابة ذئاب الجبل عام 2019 وسجل معهم خلال 55 مباراة 18 هدفاً وإنضم للمنتخب التونسي في شهر سبتمبر الماضي وشارك في مباراتي السودان ونيجيريا الوديتين.

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