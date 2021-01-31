صورة جديدة لماجد المصري عقب تعرضه لإصابة في قدمه

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ظهرت الفنان ماجد المصري، مع ابنته ماهيتاب، وذلك عقب إصابته أثناء تصوير مسلسل "الملك".



وشاركت ماهيتاب ابنة ماجد المصري، صورة جمعتها بوالدها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت قائله: "بحبك"، ورد عليها "المصري" قائلا: "حبيبة قلبي يا غالية".



يذكر أن الفنان ماجد المصري، قد كشف سابقا عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، عبر "ستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



والجدير بالذكر أن "المصري" أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، مما جعله يتوقف عن تصوير مشاهده حتى تعافى ليعود مرة أخرى إلى طاقم العمل.