أول رد فعل رسمي من برشلونة بعد تسريب عقد ميسي

الأحد 31/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أصدر برشلونة الإسباني بيانًا قام فيه بالتعليق على تسريب عقد نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البلوجرانا.

ونشرت صحيفة إل موندو الإسبانية تفاصيل وكواليس عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 وينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العقد ينص على تقاضي ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات لكن البرغوث الأرجنتيني حصل على 92% فقط من قيمة العقد والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وقال برشلونة في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "في ضوء المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة ال موندو بشأن العقد الاحترافي الموقع بين النادي وليونيل ميسي، يأسف النادي لنشر هذا العقد كونه وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين".

وأضاف: "ينفي برشلونة بشكل قاطع أي مسئولية عن نشر هذه الوثيقة وسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد صحيفة ال موندو  بسبب أي ضرر قد يحدث نتيجة لهذا المنشور".

واختتم برشلونة بيانه: "يعبر النادي عن دعمه المطلق لميسي خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته والإضرار بعلاقته مع الكيان الكتالوني الذي عمل فيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

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