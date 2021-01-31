صندوق تحيا مصر يوقع 3 بروتوكولات تعاون



ويأتي توقيع ملحق البرتوكول في ضوء رغبة الطرفين في زيادة عدد المشروعات المنفذة وأعمال تنمية ورفع كفاءة قرية سيدي عبد الرحمن، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية، وذلك بتكلفة مالية قدرها 90 مليون جنيه إضافية لقيمة البرتوكول الموقع في سبتمبر الماضي بقيمة 20 مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروعات التنمية المستدامة بالقرية 110 ملايين جنيه توفرها شركة إعمار مصر.



كما وقع الصندوق برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركة إعمار مصر تقوم بموجبه الشركة بالتبرع بقيمة 30 مليون جنيه لصالح توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين، ذلك بالإضافة إلى برتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الأساسي والثانوي بالقرية.



وأعرب تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار مصر، لاسيما أنها تؤتي ثمارها بتقديم أفضل خدمة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن برتوكول التعاون الموقع مع إعمار مصر في سبتمبر الماضي كان يتضمن التطوير الإنشائي للوحدة الصحية بالقرية، وتطوير وتجهيز مدرسة "معاذ بن جبل" الابتدائية، وتصميم وتنفيذ شبكة تجميع وصرف لمياه الأمطار بالقرية، مؤكدا أنه بتوقيع ملحق البرتوكول، اليوم، سيتم إضافة عدد من المشروعات التي تكفل تحسين شتى مناحي الحياة داخل قرية سيدي عبد الرحمن".



وأضاف أن مخطط التنمية بقرية سيدي عبد الرحمن يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير القرى الأكثر احتياجا، لاسيما أن الصندوق حرص على التعاون مع نخبة من الاستشاريين والمصممين المعمارين لتطوير المنشآت التعليمية والصحية وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومي داخل القرية ليخدم سكانها بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية المحيطة.



وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن المشروعات تتضمن إنشاء "مجمع خدمات تحيا مصر" ويشمل مركزا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصري، مكاتب الوحدة المحلية، فرع بنك ناصر الاجتماعي، مكتب تأمينات اجتماعية – فرع للشهر العقاري، مكتب تموين، وحدة سجل مدني).



كما يتضمن مجمع الخدمات مركزا لخدمة المجتمع ويوفر: تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوي الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعي، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسي وتصالح أسري، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء، مدرسة سياحة وفنادق.



ويضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل: 2 ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثي، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إداري، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.



ومن جانبه قال محمد العبار، ممثل شركة إعمار مصر، إن إعمار مصر تحرص على التعاون الدائم والشراكة مع الحكومة المصرية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تحقق قيمة مضافة في حياة الناس، فمن خلال توقيع ملحق البروتوكول سيتم تصميم وتنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة 33 فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية سعة 9 فصول، واستحداث مبنى تعليم ثانوي بالمدرسة ذاتها سعة14 فصلًا، ورفع الكفاءة المعمارية وتوفير التجهيزات والفرش الإداري لمكتبة الشباب والطفل؛ فنحن في إعمار مصر نؤمن بأهمية وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة للناس وأيضا التعليم ودوره في تغيير حياة الشعوب لمستقبل أفضل.



وكانت إعمار مصر قد وقعت في سبتمبر الماضي بروتوكول تعاون وصندوق تحيا مصر في إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لإعمار مصر، واهتمامها بتحسين ظروف المجتمعات التي تعمل بها، وضمان وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة لسكان المنطقة، حيث ساهمت إعمار مصر ب 20 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم البنية التحتية والخدمية، المقدمة لسكان قرية سيدي عبد الرحمن التي يصل عدد سكانها إلى 4479 نسمة، وتصل نسبة الأمية بين السكان إلى 25.5%، والبطالة إلى 31.2% مما يتطلب العمل على رفع جودة الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاقتصادية المقدمة للشباب لخلق فرص العمل وزيادة البرامج التدريبية لرفع كفاءتهم، وذلك بناء علي دراسة واضحة عن مشكلات ومتطلبات التنمية المستدامة في قرية سيدى عبد الرحمن تعاونت فيها إعمار مصر مع صندوق تحيا مصر ومحافظة مطروح ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية تضمنت خطة تطوير بالتشاور والتنسيق مع القيادات المجتمعية في قرية سيدى عبد الرحمن لتوفير مرافق وخدمات صحية وتعليمية ذات مستوى عال لسكان المنطقة.

وقع صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر ملحقا لبروتوكول التعاون المبرم في سبتمبر الماضي، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمد العبار ممثلا عن شركة إعمار مصر واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد ضافر نائب وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم النشار مساعد وزير التربية والتعليم، واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان.