الأردن تبحث ترميم المباني التراثية لتحويلها لأماكن سياحية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
أكد وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، ضرورة ترميم المباني التراثية المختلفة بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنية لتحويلها إلى أماكن سياحية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ويسهم في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

وأشاد الفايز، خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الأحد، نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، بالدور الذي تقوم به النقابة على صعيد المهنة والوطن، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون والتشارك مع النقابة في المحافظة على المباني والتراث من خلال الاستعانة بالخبرات الهندسية.

وقال إن الأردن ورغم تأثره بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وما تبعها بسبب فيروس كورونا، إلا أنه يتميز بالتقدم الواضح في مجالات العلوم خاصة الطب والهندسة.

بدوره، أكد نقيب المهندسين الزعبي، ضرورة تفعيل التشاركية وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وذلك لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأطراف كافة، مبينا أن المهندس الأردني يمتلك من الخبرة ما يؤهله للعمل أينما كان، إضافة إلى خبراته في مجالات الترميم والمحافظة على التراث.

ولفت إلى أن النقابة عملت خلال الفترة الأخيرة على إيجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها، ووقعت العديد من الاتفاقيات في ذلك المجال، على صعيد محلي ودولي من خلال توقيع اتفاقيات مع ألمانيا وجورجيا لتصدير الكفاءات الهندسية وتوفير فرص عمل للمهندسين.

وأشار المهندس الزعبي إلى أهمية توقيع اتفاقية لتدريب وتأهيل المهندسين العاملين في الوزارة من خلال الدورات المختلفة التي تعقدها النقابة ومركز تدريبها في مجال الحفاظ على الابنية التاريخية والتراث العمراني، إضافة إلى تدريب المهندسين على المشاريع العاملة لدى الوزارة.

من جهته، لفت أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إلى إمكانية الاستفادة والتعاون مع النقابة فيما يخص هندسة المياه، لإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها المواقع السياحية والأثرية خلال فصل الشتاء، فيما أكد أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ضرورة التعاون مع الوزارة وتقديم الخبرات الهندسية المتاحة، مشدداً على أهمية الشراكة بين النقابة والوزارة بكافة المشاريع السياحية التي تنفذها الوزارة.

ولفت إلى ضرورة متابعة الأبنية التراثية والعمل على تقييمها أولا بأول، ووضع الخطط والتصورات لأي أمر قد تتعرض له تلك المواقع.

وقالت رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمراني في النقابة، المهندسة مرح الخياط، إن النقابة أضافت تخصصا للحفاظ على التراث، داعية الوزارة الى مراعاة ذلك التخصص عند طلب مهندسين للتعيين فيها.

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