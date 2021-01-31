محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري

الأحد 31/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
وقع اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الإنتهاء منه خلال ١٢ شهر.

وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية. وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.
 
وقال الشريف إن ميدان محطة مصر من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه تم عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء إعتبار من اليوم في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضري. وأوضح أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محل، وكذلك إقامة مواقف للميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلي شكلها الحضاري مرة أخرى.

علي الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتًا إلى أننا بدءنا من ميدان محطة مصر، وسوق شارع ٣٠، وسيتم البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.
محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري
محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري
محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري
محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري
محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري
محافظ الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضري

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