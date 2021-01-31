السفارة الفلسطينية: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

الأحد 31/يناير/2021 - 04:52 م
السفارة الفلسطينية في مصر
السفارة الفلسطينية في مصر
دعاء جمال

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام  بدءاً من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس  الموافق ٤ فبراير .

 

ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

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