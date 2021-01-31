السفارة الفلسطينية: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس
الأحد 31/يناير/2021 - 04:52 م
دعاء جمال
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس الموافق ٤ فبراير .
ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها
الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم
المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر
للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي
الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين
الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
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