"الأنصاري": الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم

الأحد 31/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
ريهام على
كشف الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، عن الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا، تمهيدًا لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء.

وأكد الأنصارى" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن مجلس الوزراء قد وافق على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما بدأ العمل في إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث يجرى تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له، مشيرًا إلى بدء تنفيذ مشروعات للري الحديث "الري بالتنقيط" على مساحة 4 آلاف فدان كمرحلة أولى، موضحًا أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى الأساليب الحديثة للري لأنها تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.

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