عاجل.. السيسي يستقبل موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

الأحد 31/يناير/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لم ولن تدخر جهدًا تجاه دعم أشقائنا الأفارقة، وستظل دائمًا يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

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