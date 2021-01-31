محافظ الفيوم: مبادرة "حياة كريمة" الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصرى وتغطيته بخدمات البنية التحتية
الأحد 31/يناير/2021 - 04:47 م
ريهام على
قال الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل وتغطيته بخدمات البنية التحتية والخدمات العامة خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات.
جاء ذلك خلال الاجتما الذى عقدة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتيرعام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.
جاء ذلك خلال الاجتما الذى عقدة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتيرعام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.