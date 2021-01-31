محافظ الفيوم: مبادرة "حياة كريمة" الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصرى وتغطيته بخدمات البنية التحتية

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قال الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل وتغطيته بخدمات البنية التحتية والخدمات العامة خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات.



جاء ذلك خلال الاجتما الذى عقدة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتيرعام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.

