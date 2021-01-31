تعيين "عازة محمد حسن" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة بني سويف

الأحد 31/يناير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاحد، عن قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 201 لسنة 2021 بتعيين عازة محمد حسن، مدير عام للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، لمدة عام.

يُذكر أن عازة محمد حسن قد تخرجت عام 1988 من جامعة القاهرة فرع بنى سويف، وتم تعينها عام 1990 بالعلاقات العامة بجامعة القاهرة، وتدرجت في المناصب حيث تم تعينها أَخِصائيّ علاقات عامة بجامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1991 وحتى 2003م.

وتم تعينها مديرا لإدارة العلاقات العامة بجامعة القاهرة فرع بنى سويف من عام 2003 وحتى 2016، ثم مديرا عام للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف عام 2016 وحتى 2018، ثم استشاري إدارة عامة من عام 2018 وحتى 2020 قبل صدور قرار وزير التعليم العالي عام 2021 مديرا عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف لمدة عام.

ووجهت مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة شكرها للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على اختياره لها ودعمه والوقوف بجانب العاملين داخل الجامعة لاستكمال مسيرة نجاح العملية التعليمة.

كما أصدر وزير التعليم العالي قرارات مماثلة بتعيين 7 مديري عموم آخرين بالجامعة وهم: منى كمال أحمد عبد الله أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة منال أحمد جابر مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وإنجي هاني جبرائيل مدير عام مشروعات البيئة.

كما شملت القرارات تعيين: محمد أحمد سيد مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص، وأحمد حسن إسماعيل مدير عام المشتريات والمخازن، ومحمد عبده عبد الفتاح أمين كلية الحقوق، وجودة طه محمد مدير عام الحسابات والموازنة.

وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة لمديري العموم معبرًا عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنيًا منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعلمية والإدارية والنهوض بها داخل الجامعة.

وكيل هندسة

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، قرارا بقيام الدكتورة تهاني وليم صداق الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حتى 31 يوليو 2021م.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الدكتورة تهاني وليم تخرجت من كلية الهندسة جامعة المنيا قسم الهندسة الميكانيكة وتم تعيينها في وظيفة مدرس بكلية الهندسة جامعة بني سويف عام 2010 ثم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 2012 إلى 2015 وتدرجت في العديد من المناصب منها قائم بعمل رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والكهربية ومنسق التواصل الطلابي بالكلية.

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