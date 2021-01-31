محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق

الأحد 31/يناير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتيرعام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.

في بداية اللقاء، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيرًا أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي، مضيفًا أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناءها.

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في هذا الملف الهام، حيث تم تكليف كافة الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كافة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضًا بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيرًا إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق
محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق

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