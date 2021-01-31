تعيين حازم نبيل وأماني ربيع نائبين جديدين لرئيس "ايتيدا"

الأحد 31/يناير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس حازم محمد نبيل نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا لتأمين المعاملات الإلكترونية، وقرارًا بتعيين أماني محمد ربيع على، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمدة عام.

وتتضمن مهام منصب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بالهيئة تعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتسريع عمليات الاعتماد على التوقيع الإلكتروني واستخدامه على نطاق واسع بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية.

ومن ضمن الهام أيضًا الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بتامين المعاملات الإلكترونية ومن ضمنها إدارة السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني، وإدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، ومركز تميز التوقيع الإلكتروني والإدارات التابعة له.

ويمتلك المهندس حازم نبيل خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة تحليلات البيانات والذكاء الصناعي، وحلول دعم القرار، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية.

ويتمتع نبيل بخبرات عملية متراكمة في مجال الاستشارات وخدمات الأعمال حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة “IBM” العالمية قام خلالها بتطوير قطاع الاستشارات بالقطاع المصرفي والحكومي وقطاع الاتصالات.

حصل حازم نبيل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ووريك في إنجلترا، وعلى درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وحصلت أماني ربيع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات على بكالوريوس الحاسب الالي من الجامعة الأمريكية، وذلك إلى جانب دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة كوبنهاجن وأخرى من جامعة ميتشجن.

وتتمتع أماني ربيع بخبرة واسعة تبلغ أكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات شغلت خلالها العديد من المناصب القيادية والوظائف التنفيذية بعدد من الشركات العالمية كان أخرها منصب رئيس شركة فودافون للخدمات الذكية في مصر ورئيس خدمة عملاء الشركة على مستوى العالم.

وخلال فترة رئاستها للشركة، ساهمت أماني في نمو حجم أعمال خدمة العملاء بالأسواق الأوروبية وخاصة مع زيادة الطلب على خدمات التحول الرقمي، وذلك وفقًا لأعلي المؤشرات والتصنيفات العالمية لمجال خدمات العملاء. كما أشرفت أماني على الملف الخاص بانفصال شركة فودافون للخدمات الذكية العالمية عن شركة فودافون مصر واستقلالية اعمالها، وذلك طبقًا لاستراتيجية شركة فودافون العالمية للتطوير.

وقبل انضمامها إلى شركة فودافون، عملت أماني لمدة 20 عامًا بشركة أوراكل العالمية، ترأست خلالها العديد من المناصب في مجال إدارة الخدمات كان من ضمنها منصب مدير المركز الرقمي لتجديد عقود الخدمات للشركة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك منصب مدير مركز مصر لخدمة عملاء الشركة على مستوى العالم لمدة 7 سنوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة تنمية التكنولوجيا تنمية التكنولوجيا ايتيدا التطبيقات التكنولوجية

أخبار تهمك

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

منذ ساعة و 26 دقيقة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

شرط باريس الوحيد لضم ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات مع "NEC" العالمية وشركة "وظف"

وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاستثمار يتابعان مشروعات ميكنة الخدمات

قطاع تأمين المعلومات الإلكترونية يحصل على شهادة الآيزو العالمية

تعيين المهندس عمرو محفوظ مساعد لوزير الاتصالات وتكليفه بإدارة "ايتيدا"

"ايتيدا" تنظم ملتقى لشركات البرمجيات حول دور التحول الرقمي في استدامة الأعمال

رسميا تعين عمرو محفوظ رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

03:32 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

01:20 م

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع