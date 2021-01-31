الشناوي يتحدث عن مواجهة الدحيل القطري في إفتتاحية المونديال
الأحد 31/يناير/2021 - 04:34 م
علي نبوي
شدد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.
وقال: «تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة».
وأضاف: «أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونيخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل القطري أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا».
وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري؛ من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح.
وقال: «نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية».
وأضاف: «سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا علي كافة المستويات».
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جماهير الأهلي في البطولة حافز قوي للفريق، وتمنى أن تعود الجماهير إلى المدرجات قريبا، خاصة أن دورها مهم جدا في تحقيق الانتصارات التي تقود الأهلي لحصد البطولات.