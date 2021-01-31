الشناوي يتحدث عن مواجهة الدحيل القطري في إفتتاحية المونديال

الأحد 31/يناير/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي

شدد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الدحيل القطري ‏المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.‏
وقال: «تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة».‏
وأضاف: «أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور ‏خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونيخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطري أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا».‏
وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ‏الدحيل القطري؛ من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح.‏
وقال: «نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من ‏اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية».‏
وأضاف: «سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار ‏الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات ‏والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا علي كافة ‏المستويات».‏
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جماهير الأهلي في البطولة حافز قوي للفريق، وتمنى أن تعود الجماهير إلى ‏المدرجات قريبا، خاصة أن دورها مهم جدا في تحقيق الانتصارات التي تقود الأهلي ‏لحصد البطولات.‏

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