حي الدقي يرصد حالة بناء مخالف ويحيل مشرف الأعمال للنيابة العسكرية

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قاد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، حملة لرصد مخالفات البناء، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأوضح اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحملة تمكنت من رصد أعمال بناء مخالف بعقار رقم 39 من شارع مصدق، وذلك بمخالفة الرسومات الهندسية بصب المناور لزيادة النسبة السكانية، كما تم غلق الغرف الخدمية لتحويلها إلى شقق سكنية.



وتابع "رئيس حي الدقي" تم ضبط مشرف الأعمال بالتنسيق مع شرطه المرافق، وجاري العرض علي النيابه العسكريه من قسم شرطه الدقي.

