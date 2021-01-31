رئيس مجلس النواب يطالب النواب الإلتزام بالمدة المحددة للحديث وعدم الإطالة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الأعضاء بالإلتزام بالمدة المحددة للحديث داخل الجلسة العامة، وعدم الإطالة فيها، مشيرا إلى أنه في حالة الاستمرار على هذا النهج سيلجأ إلي إغلاق باب المناقشة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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