بالأرقام.. تفاصيل حملات صحية مكثفة تمر على 1500 منشأة في الدقهلية



حيث تشكلت حملة من التفتيش الصيدلي بالادارة العامة بالاشتراك مع مباحث المخدرات بالدقهلية، وتم المرور على احدي الصيدليات بالمنصورة.



واسفر التفتيش عن الاتي العثور على 4205 قرص ترامادول مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية وهي ادوية جواهر مخدرة بالجدول الاول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، 1080 كبسولة بانيكا وهي ادوية جدول سموم بدون فواتير، بالاضافة الي وجود 5 اصناف جدول تاني سَموم بدون فواتير.



وقد قامت مباحث المخدرات بتحريز الاصناف وتحرير المخاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية.



شنت فرق ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمخلفظة الدقهلية خلال شهر يناير لعام ٢٠٢١ م،، حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على حوالي ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،قامت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية واقسامها بالادارات الصحية.كما تم استصدار ٥٢ قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها،و تم منح تراخيص لـ ٦١ منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر يناير لعام٢٠٢١م حيث تم ترخيص ٥٠ عيادة خاصة، ٤ عيادة تخصصية، ٧ مركز طبي خاص، كما تم عمل ٢٥٠ انذار المنشأت الطبية المخالفة وذلك لتفادى تلك المخالفات.وأكد "وكيل الوزارة" أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.ووجه "وكيل الوزارة" الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وعلي صعيد اخر وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء.