عمرو السولية: نسعى لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية

الأحد 31/يناير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي

شدد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الجيل الحالي من لاعبي الفريق يسعى لكتابة تاريخ مشرف في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الدحيل ‏القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.‏


وقال: «التواجد في كأس العالم للأندية كان حلم نتطلع للوصول إليه، وقد تحقق بعد ‏التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للنادي  الأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادي في هذه البطولة العالمية».‏


وأضاف: «تركيزنا الآن على مباراة الدحيل القطري فقط، ولا نتحدث عن أي شيء آخر؛ من أجل ‏تحقيق هدفنا الرئيسي؛ وهو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة  وتخطي المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح».‏


وواصل السولية قائلا: «ليس من الطبيعي الحديث عن الخطوة الثانية قبل تخطي نظيرتها الأولى، ومن ثم أي ‏حديث عن لقاء بايرن ميونيخ أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونمتلك من الخبرات ما يكفي للتعامل ‏مع مثل هذه الأمور».‏


وأكمل: «درسنا فريق الدحيل القطري بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، ‏ولدينا رغبة قوية في الفوز؛ من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية».‏


وقال السولية: «دعم جماهير الأهلي لنا لحظة الوصول إلى مطار الدوحة، وأيضا أمام فندق ‏الإقامة أمر ليس بجديد على جماهيرنا التي تبقى دائما خير داعم لنا في كل المناسبات».‏


وأضاف: «دعم جماهير الأهلي يصل إلينا بشكل مستمر، ويمنحنا دوافع قوية؛ من أجل تحقيق ‏الانتصارات».‏


وأكد لاعب وسط الأهلي أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون دائما بعد الفوز بالبطولات ‏أمر يزيد من المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويرفع من مستوى طموحاتهم؛ لتحقيق المزيد من ‏البطولات.


واختتم السولية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، وأيضا الفوز ‏بكأس السوبر المحلي والإفريقي في الفترة المقبلة.‏

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