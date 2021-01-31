فارس ياغي يحضر لعمل درامي جديد بعد نجاح عروس بيروت

الأحد 31/يناير/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
لمياء علي


شارك الفنان السوري فارس ياغي صوراً له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهر في الصور أمام صرح “آيا صوفيا”. وهذا يؤكد أنه مازال في اسطنبول بالرغم من الانتهاء من تصوير مسلسل “عروس بيروت.

ويستعد ياغي لدور جديد بدأت تتكشف خيوطه الأولى، حيث يحضر لعمل درامي جديد يضم مجموعة من وجوه مسلسل “عروس بيروت”. مع نجوم آخرون غائبون عن الدراما منذ سنوات.


يذكر أن مسلسل “عروس بيروت” أصبح في حلقاته الأخيرة كما أنه حقق نسبة مشاهدة عالية جداً، وهو النسخة العربية للمسلسل التركي “عروس اسطنبول”. ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون. جو طراد، محمد الأحمد، علاء الزعبي، ضحى الدبس.

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