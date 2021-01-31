مصطفى قمر يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "فارس بلا جواد"

الأحد 31/يناير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
بدأ الفنان مصطفى قمر تصوير مشاهده في مسلسل فارس بلا جواد" والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني.

مسلسل "فارس بلا جواد" بطولة محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة شيرى عادل، وريم مصطفى وندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة الجونة، والتي أقامتها شركة "تيك توك" وذلك بحضور عدد من نجوم الفن وشخصيات هامة.

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