استشاري مناعة يفجر مفاجأة بشأن الموجة الثانية لكورونا.. ويُحذر (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إننا بدأنا تجاوز ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا؛ وذلك لعدة أسباب أهمها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة والتي قطعت الطريق على فيروس كورونا؛ لكونهم أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس.



وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن من بين الأسباب المبادرة المصرية غير المسبوقة في العالم بعلاج مصابي كورونا في المنازل، والتي ساهمت في علاج الحالات مبكرًا، وعدم تدهور حالات المصابين ووصولهم للمستشفيات في حالات متأخرة، فضلًا عن الدور الوطني للإعلام في التوعية بخطورة الفيروس، وكيفية التصدي له ومواجهته، إلى جانب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لرعد المواطنين وإلزامهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، مشددًا على أن الانتصار المصري على فيروس كورونا ليس صدفة.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا ليس له أمان، وقد نشهد زيادة في أعداد الإصابات مرة أخرى حال التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

