لاعب جمهورية شبين ينضم لصفوف الحمام

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نجح نادي الحمام المطروحي في التعاقد رسميا مع مهاب ياسر لاعب جمهورية شبين علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وتعتبر صفقة مهاب هي عاشر صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد، وأحمد يونس لاعب المرج، وعبده سمانة لاعب المقاصة.



ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد مرور 10جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.