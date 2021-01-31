محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال إنشاء سوق العصر بحي العرب



وأضاف بأن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة نحو تطوير الاسواق العشوائية بالمحافظة والبالغ عددها ١٦ سوق ويجري العمل في تطويرها لتتماشى مع الطفرة الحضارية التي تشهدها المحافظة في انشاء اسواق حضارية.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء سوق العصر الجديد 2 بحي العرب قارب على الانتهاء بعد وصول الاعمال الي المرحلة الاخيرة قبل الإفتتاح المنتظر.وقال المحافظ، إن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ويعد سوق العصر الجديد ٢ بجانب سوق العصر ١ الذي تم الانتهاء من الأعمال به بداية لتطوير شامل للمنطقة واعادة تنظيمها بما يتفق مع التطور الحضاري القريب منها بانشاء بازار بورسعيد الجديد والذي يضم اسواق للخضروات واللحوم والفاكهة وقبلة سوق الاسماك علاوة علي سوق بورفؤاد الحضاري الجديد.وأشار محافظ بورسعيد بانه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الجائلين مشيرا بان السوق الجديد مصمم بشكل جمالي وحضاري.