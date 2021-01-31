«النواب الوفديين» يرفضون استقالة رئيس الوفد.. ويؤكدون: لن نترك الحزب للفوضى والفتن

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توجه وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب الوفد، بزيارة إلي المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمقر مكتبه، اليوم الأحد، رافضين اعتزامه تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن، مؤكدين أنه لم يستطيع أحد النيل من بيت الأمة.



وأكدوا «الوفديين»، أن المستشار بهاء أبو شقة يبذل قصارى جهده للحفاظ على كيان بيت الأمة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، ليكون الوفد رمز المعارضة الرشيدة البناءة، مشددين على أن جموع الوفديين يثقون ثقة تامة في كل ما يصدر من قرارات وما يُتخذ من إجراءات ليبقى الوفد عريقًا كبيرًا معروفًا بتاريخه الذي لا يقبل أي فتن.



وأضافوا «الوفديين»، خلال اجتماعهم الذي عُقد بمقر مكتب وكيل مجلس الشيوخ،اليوم، أن تاريخ الوفد هو جزء من تكوينه الأساسي ولن يبقى الوفد بدون معرفة ثوابته التاريخية التي تُعد نبراسًا لنا، مؤكدين على ضرورة لمّ الصف الوفدي ونبذ الصراعات الفردية جانبا، من أجل مصلحة الوطن والحزب وكل الوفديين.



وأشاروا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إلى أن حزب الوفد شهد تطورًا كبيرًا في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة، بفضل قيادته الحكيمة واستعاد الحزب مكانته الحقيقية في الشارع المصري وأصبح في تقدم مستمر، كما أنه يضم العديد من الرموز والقيادات الوطنية التي تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدين سيظل الوفد ضمير الأمة وسوف يظل مساندًا قويا للدولة المصرية.



وكانت قد كشفت مصادر برلمانية، عن أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، يعتزم تقديم استقالته من رئاسة حزب الوفد خلال الأيام القليلة المقبلة.

