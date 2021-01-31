عباس أبو الحسن يكشف ما فعله الطبيب المتحرش بالبنج.. تفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف الفنان عباس أبو الحسن تفاصيل، ما فعله الطبيب المتحرش والذي حكم عليه بالحبس، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "قائلا: "الواضح إن ناس كتير فهمت جزء معين من كلامي غلط من لقائي التلفزيوني، وهو أن المجرم المتحرش المٌعترف كان بيخدر الضحايا ببنج الاسنان العادي (ودة انا مقلتوش ) ولا أنا حددت نوع البنج ولا أنا كنت في أي من عياداته في أي زمن".

وتابع: "عرفت من سيادة نقيب أطباء الاسنان شخصيا أن المتهم لم يكن مصرحا له باستخدام عقاقير التخدير الكامل أو النصفي او التسكين الواعي وده بيحتاج الي ترخيص وتجهيزات وطبيب تخدير للقيام بذلك في العيادة وهو تصريح لم يحصل عليه".

وأضاف: "أحب أوضح نقطتين مهمين أنا كاتب هذه السطور ومقيم الدعوى على "باسم.س.ن":

أولا: موضوع ان بنج تخدير الاسنان لا يذهب بالوعي، وان كان صحيحا تماما، فمردود عليه؛ بإن المتهم اللي استحل لنفسه خيانة قسم مهنته والعبث بأجسام المرضي والتحرش الجنسي السافر بهم، قادر لتنفيذ رغباته الشيطانيه انه يستخدم اي نوع من انواع التخدير أو تغييب الوعي بمشروب بحقنه ببخاخة بأي حاجة دي مشكلته هو مش هيغلب".

ثانيا: تميم يونس وآخرين في شهاداتهم قالوا ان "ب.س.ن" حاول يوهمهم إن في مشكلة طبية طرأت لازم يديلهم حقنة، وكل دة بغرض إجرامي واحد: انهم وهم تحت رحمته وبقهم مفتوح ومضطربين، لما هيطلب منهم في اللحظة دي ياخدو حقنة تزيل الالم أو توقف النزيف هيوافقوا فورا !!، وفي كتير استسلموا تحت الضغط والمفاجاة وقلة الوعي وعدم تخوين الطبيب ودول تعرضوا لتجربة اكثر بشاعة وإيلاما نفسيا.. لانهم ببساطة لما روحوا بيوتهم ادركوا ايه اللي اتعمل فيهم".

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