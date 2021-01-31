بعد تسريب عقده مع برشلونة .. قرار ناري من ليونيل ميسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني قرر اتخاذ إجراء بشأن واقعة تسريب عقده مع النادي الكتالوني.

وقامت صحيفة إل موندو الإسبانية بنشر تفاصيل عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العقد ينص على تقاضي ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات لكن البرغوث الأرجنتيني حصل على 92% فقط من قيمة العقد والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي يدرس الرد على واقعة تسريب عقده، حيث سيتخذ محامي البرغوث الأرجنتيني إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل برشلونة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق وأوسكار جراو المدير العام للنادي وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس برشلونة بالإضافة إلى شخصين آخرين.