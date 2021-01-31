السعودية تسدد 271 مليار دولار مستحقات للقطاعين العام والخاص

الأحد 31/يناير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أنها أنهت إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020، بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

 

وأوضحت الوزارة في تغريدة على "تويتر" أن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100٪.

 

وزارة المالية تنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%. pic.twitter.com/Gp8qmJhVj8

 

ويأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص على الرغم من معاناة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي، من تراجع أسعار الخام وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

 

وتأخرت المملكة في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد السنوات الماضية نتيجة تأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.

 

وواجهت عدة شركات خلال 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع صرف الحكومة للمشروعات المشتركة، ما دفع الأخيرة للتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.

 

ومنذ تفشي وباء كورونا تحركت الحكومة لدعم القطاعين العام والخاص لتلافي آثار الجائحة عبر إقرار مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار).

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