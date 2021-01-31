الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

الأحد 31/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
هشام البلك
وافق النادي الأهلي على رحيل اثنين من لاعبي فريق الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك تماشياً مع سياسة النادي بإعارة اللاعبين المميزين لأندية الدوري الممتاز من أجل إكتسابهم المزيد من الخبرات وتطور مستوياتهم.

الأهلي وافق على إعارة الظهير الأيمن فارس طارق إلى فريق مصر المقاصة، كما وافق أيضاً على إعارة صانع الألعاب زياد طارق إلى فريق الإسماعيلي، ولكن دون الكشف عن المقابل المادي الصفقتين.

اللاعبان مواليد عام ٢٠٠٠ ولكن تم قيدهما في صفوف فريق الشباب بالأهلي مواليد ١٩٩٩، بعدما تم دمج الفريقين في فريق واحد قبل بداية الموسم، ويعدا من العناصر الأساسية في فريق الشباب، كما تم تصعيدهما للتدريب مع الفريق الأول أكثر من مرة تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

جدير بالذكر أن عدد كبير من لاعبي شباب الأهلي خرجوا للإعارة في صفوف أندية الدوري الممتاز، حيث انتقل محمد فخري وشادي رضوان لفريق البنك الأهلي، وانضم محمد شكري إلى زميله محمد عبد المنعم في صفوف سموحة، ويلعب عمار حمدي في صفوف الاتحاد السكندري، ومحمود الجزار في فريق الجونة، وأحمد العش في الإسماعيلي.

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