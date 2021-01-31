نشرة حوادث الفجر: صعوبة السيطرة على حريق مخزن أحذية بالطوابق.. وجثة بالمعادي

صعوبة السيطرة على الحريق.. ما هو مصير العقار المُشتعل داخله النيران بالطوابق؟

عقار 108 شقق و4 خزانات مياه.. المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن أحذية بالطوابق

الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "الطرق والنقل بشمال سيناء" و"مقاول" بشأن رصف طرق

تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر

انتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى موقع العقار محل الحريق، بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطوابق، واستمع إلى عن الوضع الحالي للعقار، وسبب صعوبة السيطرة على الحريق.كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة أن العقار محل الحريق، بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطوابق مكون من 108 شقق، وكان يسكن منهم 15 شقة فقط، وبعد إندلاع ألسنة اللهب مساء أمس السبت، تم إخلاء العقار من قاطنيه خوفًا على حياتهم.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 على ملحق عقد المقاولة المُبرم بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء وأحد المقاولين.واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-