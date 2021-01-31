نشرة حوادث الفجر: صعوبة السيطرة على حريق مخزن أحذية بالطوابق.. وجثة بالمعادي
الأحد 31/يناير/2021 - 04:22 م
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي في حريق مخزن أحذية بالطوابق
طلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق داخل مصنع ومخزن أحذية بمنطقة فيصل بالطوابق، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
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3 طعنات.. مناظرة النيابة لجثة عجوز المعادى
كشفت مناظرة نيابة المعادى لجثة مسنة لقيت مصرعها على يد عاطل لسرقتها، وتبين أن المتهم قام بطعنها 3 طعنات مما أدى إلى نزيف تسبب في هبوط دموي أوقف وظائف الجسم عن العمل، وادى إلى الوفاة.
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صعوبة السيطرة على الحريق.. ما هو مصير العقار المُشتعل داخله النيران بالطوابق؟
انتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى موقع العقار محل الحريق، بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطوابق، واستمع إلى عن الوضع الحالي للعقار، وسبب صعوبة السيطرة على الحريق.
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عقار 108 شقق و4 خزانات مياه.. المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن أحذية بالطوابق
كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة أن العقار محل الحريق، بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطوابق مكون من 108 شقق، وكان يسكن منهم 15 شقة فقط، وبعد إندلاع ألسنة اللهب مساء أمس السبت، تم إخلاء العقار من قاطنيه خوفًا على حياتهم.
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الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "الطرق والنقل بشمال سيناء" و"مقاول" بشأن رصف طرق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 على ملحق عقد المقاولة المُبرم بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء وأحد المقاولين.
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تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
للمزيد اضغط هنا
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي في حريق مخزن أحذية بالطوابق
طلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق داخل مصنع ومخزن أحذية بمنطقة فيصل بالطوابق، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
للمزيد اضغط هنا
3 طعنات.. مناظرة النيابة لجثة عجوز المعادى
كشفت مناظرة نيابة المعادى لجثة مسنة لقيت مصرعها على يد عاطل لسرقتها، وتبين أن المتهم قام بطعنها 3 طعنات مما أدى إلى نزيف تسبب في هبوط دموي أوقف وظائف الجسم عن العمل، وادى إلى الوفاة.
للمزيد اضغط هنا
صعوبة السيطرة على الحريق.. ما هو مصير العقار المُشتعل داخله النيران بالطوابق؟
انتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى موقع العقار محل الحريق، بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطوابق، واستمع إلى عن الوضع الحالي للعقار، وسبب صعوبة السيطرة على الحريق.
للمزيد اضغط هنا
عقار 108 شقق و4 خزانات مياه.. المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن أحذية بالطوابق
كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة أن العقار محل الحريق، بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطوابق مكون من 108 شقق، وكان يسكن منهم 15 شقة فقط، وبعد إندلاع ألسنة اللهب مساء أمس السبت، تم إخلاء العقار من قاطنيه خوفًا على حياتهم.
للمزيد اضغط هنا
الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "الطرق والنقل بشمال سيناء" و"مقاول" بشأن رصف طرق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 على ملحق عقد المقاولة المُبرم بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء وأحد المقاولين.
للمزيد اضغط هنا
تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
للمزيد اضغط هنا