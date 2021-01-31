محافظ الفيوم لـ "الفجر": الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى للوقاية من الموجة الثانية لكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
ريهام على
وقال الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تضع قطاع الصحة أولوية أولى نظرا للظرف التى يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجد لى البلاد.

وأشار فى تصريح لبوابة "الفجر" أنه تم التشديد على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا أن المحافظة قد تلافت السلبيات التي واجهتها خلال الموجة الأولى، ولم يخرج مريض كورونا من شهر يونيو الماضي لتلقي العلاج خارج المحافظة إلا بناءً على طلبه، في الوقت ذاته تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات.

وأضاف انه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر لتدخل حيز الخدمة مع مستشفى الحميات كمستشفيات عزل، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي، لتعود إلى عملها الأصلي في خدمة المرضى، مؤكدًا أن الوضع بمحافظة الفيوم يتحسن كثيرًا، لافتًا إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.

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