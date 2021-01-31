محافظ الفيوم لـ "الفجر": الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى للوقاية من الموجة الثانية لكورونا

محافظ الفيوم لـ "الفجر": الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى للوقاية من الموجة الثانية لكورونا
الأحد 31/يناير/2021 - 04:19 م
ريهام على
وقال الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تضع قطاع الصحة أولوية أولى نظرا للظرف التى يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجد لى البلاد.
وأشار فى تصريح لبوابة "الفجر" أنه تم التشديد على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا أن المحافظة قد تلافت السلبيات التي واجهتها خلال الموجة الأولى، ولم يخرج مريض كورونا من شهر يونيو الماضي لتلقي العلاج خارج المحافظة إلا بناءً على طلبه، في الوقت ذاته تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات.
وأضاف انه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر لتدخل حيز الخدمة مع مستشفى الحميات كمستشفيات عزل، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي، لتعود إلى عملها الأصلي في خدمة المرضى، مؤكدًا أن الوضع بمحافظة الفيوم يتحسن كثيرًا، لافتًا إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.
وأشار فى تصريح لبوابة "الفجر" أنه تم التشديد على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا أن المحافظة قد تلافت السلبيات التي واجهتها خلال الموجة الأولى، ولم يخرج مريض كورونا من شهر يونيو الماضي لتلقي العلاج خارج المحافظة إلا بناءً على طلبه، في الوقت ذاته تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات.
وأضاف انه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر لتدخل حيز الخدمة مع مستشفى الحميات كمستشفيات عزل، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي، لتعود إلى عملها الأصلي في خدمة المرضى، مؤكدًا أن الوضع بمحافظة الفيوم يتحسن كثيرًا، لافتًا إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.