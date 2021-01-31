عاجل.. تحويلات مرورية بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من حي الهرم

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية بالطريق الدائري، بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق.



وقالت الإدارة أنه على القادم من أعلي الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري ( القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، تحويله للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير في إتجاه محور المريوطية.



وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.





والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو إتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.