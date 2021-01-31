الإداري يرفض دعوي عقد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين

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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوي المقامة من محمد عبد الغفار محمد المحامي، والمطالبة بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين بالأمتناع عن إعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين.



وحملت الدعوي رقم 26197 لسنة 67ق، واختصمت نقيب المحامين.



وقال مقيم الدعوي، أن نقيب المحامين لم يقوم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني لها.