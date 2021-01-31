إصابة 7 في إنقلاب ميكروباص بمدخل مدينة ناصر ببني سويف

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أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الاحد، في حادث مروري إثر إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى قرب مدخل مدينة ناصر شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى قرب مدخل مدينة الواسطى، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 7 اشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المرور لرفع اثار الحادث.



ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعاف الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.



وتبين أن المصابين هم: منيرة بيومي توفيق، 51 سنة، مقيمة مركز الواسطى، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشيماء عبدالمنعم عبد الرحمن، 32 سنة، ممرضة، مصابة اشتباه كسر بالكتف الأيسر، واسماء أحمد جمعة، مقيمة الواسطى، 29 سنة، ممرضة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وطارق حمدي ياسين، 22 سنة، مقيم الواسطى، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأحمد مجدي جلال، 27 سنة، مقيم اهناسيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأسامة صلاح حسين، 30 سنة، مقيم مركز اهناسيا، مصاب أشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومصطفى علي سيد،17 سنة، مقيم ناصر، مصاب جروح وكدمات متفرقة.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

