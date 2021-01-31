خبيرة تكشف مصير أسهم "الحديد والصلب" بعد قرار التصفية

الأحد 31/يناير/2021 - 04:32 م
رانيا الجندي
رانيا الجندي
نيفين سمير

قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، إنه من المزمع استقبال المنح من بنك الاستثمار وكذلك عرض الأراضي لتسوية حقوق العاملين في شركة الحديد والصلب بعد قرار التصفية .

وأوضحت  الخبيرة في تصريح خاص لـ " الفجر " . أنه لابد من محاسبة المسؤولين ممن جعلوا الهيئات والشركات التابعة للدولة مخازن للخردة المتهالكة، وتتراكم مديوناتها على مر السنيين، وتتصف بالإقتراض المزمن الذي لايدر أي عائد ، مشيرة الي أننا بصدد قيمة سوقية متدنية لسعر السهم في البورصة المصرية التي تقوم على آلية التسعير التلقائي لتلك الأخبار لينعكس ذلك على سعر السهم في السوق. 


وأضافت الخبيرة،  أنه بعد ثورة يناير 2011 قامت الدولة بتحرير سعر الصرف وتضخمت أسعار السلع، كل ذلك وظل سعر سهم الحديد والصلب في انخفاض دائم ومستمر وتسبب هذا الانخفاض في تقليص ثروات وإستثمارات حاملي الأسهم على مر السنين  الماضية فقد وصل سعر السهم إلى 23 جنيه مصري، ثم 5.70 جم في 3 نوفمبر 2016 مروراً ب 6.50 جم في يناير 2016. 

وفيما يخص القائمة (ج) أو (C) فهي قائمة تحظر عملية الإقتراض الهامشي والشراء خلال الجلسة (T+0) والتي تسمح بهامش أربع أضعاف رأس مال المستثمر، وذلك لمدة شهرين إلى حين توفيق الأوضاع، وأكدت الخبيرة ، أن هذا أمر طبيعي ومنطقي إلى حين البت في عملية إنقسام السهم والشركة إلى شركة المناجم والحديد ثم الشطب الحديد، أو الطرح الجديد من خلافة. أي إلى حين إنتهاء الجدل.

اما عن أداء سوق المال المصري، فذكرت الخبيرة أن  البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الاسبوع الماضي على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات،  وقد تضاعف نقاط المؤشر السبعيني و المؤشر المئوي متساوي الأوزان خلال عام ٢٠٢٠، وأما عن المؤشر الرئيسي للبورصة  فتوقعت الخبيرة وصوله لقمة ٢٠٢٠  بعد تأثره الإيجابي من تغير منهجيته.

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